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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:42 م
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اليمين يهيمن على الدورة الثانية من الانتخابات المحلية الإيطالية

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:53 م
اليمين يهيمن على الدورة الثانية من الانتخابات المحلية الإيطالية ماتيو سالفينى
(أ ف ب)
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حقق التحالف اليمينى بقيادة حزب الرابطة المناهض للهجرة فى إيطاليا انتصارات عدة فى الدورة الثانية من الانتخابات المحلية نهاية الأسبوع، وفق ما أظهرت النتائج الاثنين، منتزعا السيطرة على ثلاث مدن كبيرة لطالما صوتت لصالح اليسار.

ويأتي الأداء القوى فى انتخابات الأحد فى وقت يشن زعيم الرابطة ووزير الداخلية ماتيو سالفينى والحكومة الشعبوية الجديدة حملة تستهدف المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.

وانتزع مرشحو اليمين أغلبية الأصوات في مدن بيزا وماسا وسيينا في إقليم توسكانا من مرشحي يسار الوسط المدعومين من الحزب الديموقراطى الحاكم سابقا.

وتأتي خسائر الحزب الديموقراطي بعد الهزيمة التى لحقت به فى الانتخابات الوطنية فى مارس حيث حصل على 23% فقط من الأصوات.

وخسر اليسار كذلك مدينة إيمولا التي هيمن عليها على مدى 73 عاما لصالح شريك حزب الرابطة في الائتلاف الحكومي "حركة خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية.

ورغم أنه يحكم إلى جانب حركة خمس نجوم منذ 1 يونيو، خاض حزب الرابطة الانتخابات المحلية كجزء من تكتل يميني شمل حزب رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكونى "فورزا ايطاليا" وحزب "إخوة ايطاليا" اليمينى المتشدد.

وسيسيطر الائتلاف اليميني الآن والذى كان يهيمن على ثلاث مدن فقط قبل الانتخابات المحلية، على 11 مدينة في وقت لم يبق لليسار إلا خمس من 17 بلدية كانت تابعة له.

وقال سالفيني عبر "فيسبوك" "هذه انتصارات تاريخية في البلديات التي كان يحكمها اليسار منذ عقود. شكرا لكم! كلما ازدادت إهانات اليسار لنا، كافأنا المواطنون بشكل أكبر".

من جهته، أقر ماوريزيو مارتينا من الحزب الديمقراطى بالهزيمة مشيرا إلى أن على الحزب "القيام بتغييرات وإعادة بناء نفسه".

وسجلت نسب مشاركة منخفضة مع تصويت 46% فقط من الناخين المسجلين الأحد بعدما شارك 60% فى الجولة الأولى التي جرت فى 10 يونيو.

 


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