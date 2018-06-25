video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 09:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الوضع بفلسطين والشرق الأوسط يتصدران جدول أعمال اجتماعات الأفارقة فى نواكشوط

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:30 م
الوضع بفلسطين والشرق الأوسط يتصدران جدول أعمال اجتماعات الأفارقة فى نواكشوط مظاهرات الفلسطينيين
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت اليوم الإثنين، فى نواكشوط، أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقى الممهدة لاجتماع وزراء خارجية الدول الافريقية المحضر لقمة الاتحاد الإفريقى الـ31 المقررة فى نواكشوط.

ويتصدر جدول الأعمال الوضع فى فلسطين والشرق الأوسط، وأنشطة لجنة الممثلين الدائمين كتقرير الاجتماع المشترك بين اللجنة الفرعية للبرنامج والمؤتمرات، واللجنة الفرعية لتنسيق الإشراف العام على الميزانية والشؤون المالية والإدارية، وتقرير اللجنة الفرعية للتعاون متعددة الأطراف، وتقرير اللجنة الفرعية للاجئين والعائدين والنازحين داخليا، وتقرير اللجنة الفرعية للإصلاحات الهيكلية.

كما يتضمن مناقشة تقرير عن مفوضية الاتحاد كتنفيذ الإعلان الرسمى للمساواة بين الجنسين فى إفريقيا 2017، وتقرير عن الآثار الهيكلية والمالية لوكالة الفضاء الإفريقية والوضع الإنسانى فى إفريقيا.

وسيناقش اجتماع الممثلين الدائمين أيضا مختلف تقارير لجنة الاتحاد الإفريقى المتعلقة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومجلس الاتحاد الإفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد والبرلمان الإفريقي.

وقال أحمد محمود ولد اسويد أحمد وكيل وزارة الخارجية الموريتانية، إن التحديات التى تواجهها إفريقيا تحتم تكاتف الجهود وتوحيد الطاقات وتعزيز الإمكانات المتاحة والتسلح بالعزم والحزم من أجل الوصول إلى الأهداف السامية والغايات النبيلة التى وضعها الآباء المؤسسون للاتحاد، مشيرا إلى أن استذكار تضحياتهم بفخر وإنجازاتهم تدفعنا إلى السير على نهجهم تضحية وبذلا وعطاء.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الموريتانية، أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال دورة الممثلين الدائمين الـ 36، متنوعة ومهمة وتتناول مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل القارة مما يعكس بجلاء مدى الحاجة إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوبها.

وأشار إلى أن إلقاء نظرة فاحصة على ما تم إنجازه تعطينا دفعة قوية لمواصلة النهج على ذلك الدرب خصوصا، وأن الآونة الأخيرة شهدت اتخاذ مجموعة من الخطوات مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر التوقيع على منطقة التجارة القارية ومنظومة الإصلاح الشاملة التى قطعت مراحل متقدمة بغية إيجاد طرق آمنة وفعالة ومضمونة لتمويل اتحادنا اعتمادا على جهودنا الذاتية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة فلسطين تباشر نقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفيات العريش للقاهرة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مواجهة "صفقة القرن" يبدأ من إنهاء الانقسام

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة