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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول سرقة مجهولين 15ألف جنيه من عيادة بالعجوزة

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:12 ص
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول سرقة مجهولين 15ألف جنيه من عيادة بالعجوزة سرقة- أرشيفية
كتب ــ سليم على
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أمرت نيابة العجوزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة قيام مجهولين بسرقة 15 ألف جنيه، من عيادة طبيب بالعجوزة، لتحديد هوية المتهمين والوقوف على نشاطهم الإجرامي.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن قسم شرطة العجوزة تلقي بلاغا يفيد تعرض عيادة طبيب للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنوا من كسر باب العيادة، وسرقة 15 ألف جنيه.
 
 
واشارت التحقيقات، إلى أنه تم عمل التحريات اللازمة ووضع خطة أمنية لكشف ملابسات الواقعة، تتمثل في فحص علاقة الطبيب بأصدقائه، لبيان عما اذا كان هناك خلاف بينه وبين أحد ، بالإضافة إلى فحص المشتبه بهم بهذا المجال.
 
واستكمال للخطة الأمنية استمع رجال المباحث لأقوال حارس العقار الكائن به العيادة لتحديد هوية المتهمين. 
 
 
 

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