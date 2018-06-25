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المعمل الجنائى يحدد مصير سائق ضبط بحوزته بندقية خرطوش وذخيرة بشبرا

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:00 ص
المعمل الجنائى يحدد مصير سائق ضبط بحوزته بندقية خرطوش وذخيرة بشبرا بندقية خرطوش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة شبرا مصر الجزئية، خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على سائق وبحوزته بندقية خرطوش وذخائر، وإعداد تقرير فنى بها. وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث. 

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى النقيب عمر خالد انور، معاون مباحث قسم شرطة شبرا، أثناء تفقد الأوضاع بشارع أحمد حلمى، القبض على "ناصر ب ع" 45 سنة، سائق، أثناء استقلاله السيارة رقم س ج ص 816 ماركة سوزوكى فان، يعمل عليها كسائق.

وبالفحص وتفتيشه تم ضبط بحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم ماركة العقرب، غير مبلغ بسرقتها، و9 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 1400 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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