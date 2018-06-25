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المرور : تقديم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات بوحدات التراخيص

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:18 م
المرور : تقديم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات بوحدات التراخيص حملة مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حملات توعية على الطرق مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور و الميادين، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.
 
وقال اللواء علاء متولى مدير اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أن حملات التوعية الهدف منها تعليم السائقين، خاصة مع تزايد الأساليب الخاطئة فى القيادة منها عدم ارتداء حزام اﻷمان أو حمل الاطفال على ركبة السائق،  وفى حالة الاصطدام يتسبب فى وقوع أى مصابين. 
 
و أضاف مدير المرور، أن هناك خدمات مميزة يتم تقديمها للمواطنين داخل وحدات التراخيص، ويتم الاعتناء بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، باﻹضافة إلى متابعة يومية حركة السيارات على الطرق.
 
 

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