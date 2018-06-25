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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:40 م
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القوى العاملة: صرف 855 ألف جنيه مستحقات لـ 5 مصريين يعملون بالسعودية

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:43 م
القوى العاملة: صرف 855 ألف جنيه مستحقات لـ 5 مصريين يعملون بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية استطاع بالتفاوض وديا مع المستشار القانوني لإحدى الشركات الحصول على مستحقات 5 عمال مصريين تم صرفها بشيكات بإجمالى 179 ألفا و907 ريالات سعودية، أى ما يعادل حوالى 855 ألف جنيه مصريا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المصريين العاملين بالرياض، فى إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال "سعفان" إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب قام بالعديد من الإجراءات وتم مخاطبة مكتب  محامى الشركة ، حتي استطلاعنا الحصول على مستحقات كل من "أحمد.ع.أ.م.ي" 64 ألفا و807 ريالا سعوديا، و"هاني.ش.ع.د" 20 ألفا و125 ريالا  ، و"أيمن.م.ع.أ" 11 ألفا و676 ريالا، و"كمال .أ.ع.أ.ع.ح" 36 ألفا و236 ريالا، و"محمد .أ.ح.ع"47 ألفا و63 ريالا، بإجمالي 179 ألفا و907 ريالات سعودية بشيكات، أى ما يعادل 852 ألفا و759 جنيها مصريا.

وقد تقدم العمال الخمسة بالشكر الجزيل لوزير القوى العاملة محمد سعفان، كما وجهوا الشكر لمكتب التمثيل العمالى بالرياض على حسن متابعته والتواصل المستمر مع الشركة من أجل حصولهم علي حقوقهم.


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مستحقات المصريين في الخارج

محمد سعفان




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