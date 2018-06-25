"القومى للإعاقة" يتلقى تعليقات إيجابية حول مسودة اللائحة قانون الإعاقة

كتب محمود راغب

تلقى المجلس القومى لشئون الإعاقة تعليقات إيجابية عديدة على النسخة الأولى لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

ووجه الدكتور أشرف مرعى "المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، الشكر والتقدير لكافة الأشخاص ذوى الإعاقة ومنظماتهم والمهتمين الذين ساهموا بآرائهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم بغرض تنقيح النسخة الأولى من مسودة اللائحة .

وأشار المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى أن تلك المشاركات بجانب ما توضحه من جوانب يجب دراستها بعناية من قبل الحكومة أثناء صياغتها للائحة، فهى تؤكد على وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بضرورة وأهمية إبداء آرائهم وعرض مقترحاتهم للمساهمة فى تحسين أوضاعهم بالشكل المرجو والذى كفله القانون لهم .

ويعكف حاليا العاملون بالمجلس على تجميع كافة الآراء وتبويبها لكى يتم طرحها على اللجنة المشكلة من ممثلى الوزارات المختلفة لإعداد اللائحة لدراستها والاستفادة منها فى إعداد النسخة الثانية من مسودة اللائحة .

وشدد "مرعى"، على دور ممثلى الوزارات المختلفة فى اللجنة بأهمية العمل الدؤوب لكى تكون اللائحة شاملة ما أمكن لكافة المواقف والظروف التى قد تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تتميز إجراءات حصول الشخص ذو الإعاقة على حقه بالسهولة واليسر، وتتضمن إجراءات تحد ما أمكن من فرص استغلال الشخص ذوى الإعاقة أو حقوقه الواردة بالقانون، مع مراعاة الانتهاء من النسخة النهائية للائحة للنور فى أقرب وقت ممكن .

ويعتزم المجلس عرض النسخة الثانية من مسودة اللائحة على صفحته بعد انتهاء اللجنة من إعدادها ودراسة كافة الملاحظات والآراء الواردة للمجلس .