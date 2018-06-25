القبض على 3 عمال أثناء التنقيب عن الاثار داخل عقار بمصر القديمة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على كل من "فرج أ ح" 43 سنة، مدابغى، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات"، و"سيد ح ص" 58 سنة، عامل، و"محمد ش س" 40 سنة، عامل، أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

وعلى الفور تم استهداف العقار، وتمكن الرائد أحمد راغب معاون مباحث القسم، من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 2×2 متر بعمق 8 متر، وأدوات تنقيب، عبارة عن 2 مقطف، جاكوش، حبل، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.