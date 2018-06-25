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الفرنسية: السجن لبحرينية ومساعدها لترويجهما "لتغيير النظام" على الإنترنت

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:06 م
الفرنسية: السجن لبحرينية ومساعدها لترويجهما "لتغيير النظام" على الإنترنت الشرطة البحرينية - أرشيفية
(أ ف ب)
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قضت محكمة بحرينية الإثنين بسجن امرأة ورجل ثلاث سنوات بعدما دانتهما بتهمة الترويج "لتغيير النظام" عبر حسابات فى وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما أعلنت النيابة العامة البحريتية.

وقال رئيس النيابة عيسى الرويعى فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على "متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية" و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي".

وأوضح أن أول المتهمين امرأة قامت بـ"إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم".

أما المتهم الثانى فهو رجل "ثبت بأنه يساعد المتهمة فى إدارة الحسابات التى تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولم يسم البيان المتهمين، إلا أن مركز البحرين للحقوق والديموقراطية قال فى وقت سابق الإثنين أن المتهمة هى الناشطة السياسية نجاح أحمد يوسف، مشيرا إلى أنها موقوفة منذ أبريل 2017.

وتابع فى بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن المتهمة تعرّضت "لاعتداءات جنسية وواجهت تهديدات بالاغتصاب" قبل أن "توقع على اعتراف جاهز".

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتى فى مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين إلى القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة، وفى أغلب الاحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

 

 

       

 


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