"الفاو والإحصاء" يعقدان ورشة عمل توعوية لتهيئة الغذاء والزراعة لتحقيق التنمية

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والوزارات الأخرى المعنية، أمس، ورشة عمل توعوية حول دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة خلال الفترة من 24-26 يونيو 2018.

شارك فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل كل من اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وحسين جادين ممثل الفاو في مصر، وممثلون عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخبراء متخصصون من المقر الرئيسي لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمى.

واستعرضت جلسات ورشة العمل خلال اليوم الأول استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وعلاقتها بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ونظرة حول التقدم العالمي في رصد ووضع تقارير أهداف التنمية المستدامة، مع عرض التقرير الوطنى لها، والاطار الاستراتيجى للأهداف وعلاقاتها بالغذاء والزراعة، وإطار برنامج الفاو الوطنى وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى البرنامج الاستراتيجي الوطنى لبرنامج الأغذية العالمى في مصر، وبناء القدرات لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الفاو.

وفى كلمته الافتتاحية لورشة العمل، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، :"ساهمت أهداف التنمية المستدامة 2030 فى رصد وقياس التحديات التي يواجهها البشر فى مختلف أنحاء العالم، فوجود نهج متكامل لأهداف التنمية المستدامة هو الوسيلة الملائمة لرصد وقياس الأهداف لتحيق التنمية، وقد جاء إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متزامناً مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية".

وأضاف: "وهنا يبرز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج إحصائيات تساهم في متابعة التقدم المحرز واستعراضه مما يتطلب جمع بيانات ذات جودة عالية في توقيتات مناسبة، نشرها بصورة يسهل وصول كافة المستخدمين إليها، ونحن اليوم بصدد التعرف على كيفية رصد وقياس أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة وهو الهدف الثاني الذي يتمثل في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة".

وقال حسين جادين ممثل الفاو في مصر، :"أهداف التنمية المستدامة تطالب الدول بتبنى وصياغة سياساتها، وتنظيم برامجها، وتخطيط استثماراتها، بطرق تهدف إلى إحداث تغيير تحويلى، مع التشديد على الحاجة إلى نهج أكثر تكاملا فى مجال التنمية".

وتابع :" تعد ورشة العمل هذه ذات أهمية حاسمة؛ فنحن بحاجة إلى فهم أفضل لجدول أعمال عام 2030، وفهم ما تعنيه لأنشطة الدولة المصرية الأساسية، وتقييم ما يجب تغييره. كما إننا بحاجة أيضًا إلى تحديد الفرص الرئيسية فى الأغذية والزراعة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب فهم أهمية الشراكات فى تحقيق خطة 2030".

وأكد أن منظمة الفاو تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكشاف إمكانيات الأغذية والزراعة في دعم مصر لتنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطار البرنامج الوطني الذي يركز على ثلاثـة أولويـات رئيسية للحكومة المصرية وهى تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى الأمن الغذائى والاستخدام المستدام للموارد الزراعية.

بدوره قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة التخطيط، :"بدأت الوزارة منذ عدة أشهر إجراءات تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030، في ظل التزامنا الدولى للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على البعدين البيئى والاجتماعى، إلى جانب البعد الاقتصادي، كما سيتم خلال هذا الأسبوع البدء في الحوار المجتمعي لتحديث أهداف واستراتيجية 2030".

من جانبه كشف الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومي، عن أن المعهد سيعقد فى إبريل 2019 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تعزيز الزراعة المستدامة، مستنداً فيه على دور الزاراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور إيهاب العيسوي، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج المتنوعة للتصدي لتحديات نقص الموارد المائية ومحدودية الأراضى الصالحة للزراعة، كما أن المعهد يعمل على تعميم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على محاصيل ذات جودة عالية، وأقل استهلاكا للمياه، بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية من أبرزها منظمة الفاو.

وأشار الدكتور إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى أن مصر تعانى من عجز مائى حالى يقدر بـ 20 مليار متر مكعب، وتعانى من إجهاد مائى يصل إلى 134%، ولقد تعاونت منظمة الفاو مع وزارة الموارد المائية والرى، على مدار أكثر من ثلاثة عقود في العديد من مشروعات إدارة المياه للعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل الفجوة بين الطلب على المياه والاستهلاك فى شتى المجالات والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد للتوافق مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى اليومين الثانى والثالث، تناقش جلسات العمل دليل الفاو حول تحول الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الغذاء وقطاع الزراعة في القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والتقليل من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة إضفاء الطابع الوطنى على أهداف التنمية المستدامة، والسياسات الموجودة، وممارسات جمع البيانات، وتبادل الخبرات من قطاع الزراعة وقطاع المياه، مع استعراض التحديات والفرص للاستثمار فى الأعمال الزراعية في مصر.

كما تم تكوين فرق عمل لمناقشة كيفية ربط السياسات مع إجراءات الامن الغذائي والمسارات المتبعة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحالفات والشراكات، عبر تطوير إطار خطة عمل تتناول الأسئلة الرئيسية المطروحة، والتي تشمل القضايا والسياسات التحويلية والتقنيات والابتكارات المطلوبة، بالإضافة إلى الشراكات الجديدة والاستثمارات.

ومؤخراً أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التقرير الإحصائي الوطني الأول المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تتوافر عنها بيانات وتسليط الضوء على بعض الفجوات والتحديات التي تتعلق ببعض المؤشرات التى تتطلب المزيد من الدراسة حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة.

وكانت الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتفقت في 25 سبتمبر 2015على وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تشمل 17 هدافاً استراتيجياً وتمثل خطة عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار، حيث تركز منظمة الفاو على مجموعة أهداف منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان توافر المياه والمرافق الصحية والإدارة المستدامة للجميع، وغيرها من الأهداف.