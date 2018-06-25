الطلب العالمى على النفط يسجل 99.1 مليون برميل يوميا خلال مارس الماضى

كتب أحمد أبو حجر

انخفض إجمالى الطلب العالمى على النفط خلال شهر مارس الماضى بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستويات الشهر السابق ليصل إلى 99.1 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بحوالى 1.6 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضى، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة الأوابك.

وقال التقرير: إن طلب مجموعة الدول الصناعية ارتفع خلال مارس الماضى بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى 47.9 مليون برميل يوميا، وهو نفس مستوى الشهر ذاته من العام الماضى.

وبحسب التقرير فإن الطلب على النفط من باقى دول العالم انخفض بنحو 0.3 مليون برميل يوميا بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات الشهر السابق ليصل إلى 51.1 مليون برميل يوميا مرتفعا بحوالى 1.6 مليون برميل يوميت بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

وارتفعت الكميات المعروضة من النفط خلال مارس الماضى بنحو 0.4 مليون برميل بنسبة 0.4% مقارنة بمستويات الشهر الماضى لتصل إلى 99 مليون برميل يوميا، مشكلة ارتفاعا بحوالى 2.4 مليون برميل مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

واستقرت إمدادات الدول الأعضاء فى اوبك من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى خلال شهر مارس 2018 عند نفس المستوى المحقق خلال الشهر السابق وهو 38.1 مليون برميل مشكلة انخفاضا يقدر بنحو 0.1 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى.

وقال التقرير: إن امدادات الدول المنتجة من خارج الأوبك بمقدار 0.4 مليون برميل بنسبة 0.7% بالمقارنة مع مستويات الشهر السابق لتصل إلى 61 مليون برميل يوميا مشكلة ارتفاعا بحوالى 2.5 مليون برميل مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

وسجل خام برنت خلال اليوم الأول للتعاملات بعد الاتفاق انخفضا وصل إلى 1.7% مسجلا 74.25 دولار للبرميل المقارنة مع الإغلاق السابق الذى سجلته فيه الأسعار نحو 75.55 دولار للبرميل.

جدير بالذكر أن أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اتفقت يوم الجمعة على زيادة متوسطة فى إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح زيادة تكاليف الوقود.