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"الصندوق السيادي الروسى": تعاون روسيا والسعودية يحقق الاستقرار بسوق النفط

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:52 م
"الصندوق السيادي الروسى": تعاون روسيا والسعودية يحقق الاستقرار بسوق النفط النفط
(رويترز)
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قال رئيس صندوق الثروة السيادى الروسى اليوم الاثنين إن الاتفاق المشترك بين أوبك وحلفائها من منتجى النفط الآخرين على زيادة الإنتاج يظهر قوة التحالف الروسى السعودى فى مجال الطاقة، وهو ما سيساهم فى إحلال الاستقرار بالسوق لسنوات كثيرة قادمة.

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع عدد من كبار منتجى الخام خارجها على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا اعتبار من يوليو تموز، بعدما أقنعت السعودية منافستها إيران بالتعاون.

 

وقبل اجتماع أوبك فى فيينا، قالت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط فى العالم إن هناك توافقا عاما على "إضفاء الطابع المؤسسي" على صيغة التعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين وتمديدها حتى عام 2019 وما بعده لمراقبة السوق وتغيير الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.

 

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى لرويترز "إقامة شراكة طويلة الأمد بين روسيا والسعودية فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين منتجى النفط وإنشاء منظمة جديدة فى المستقبل قائمة على التعاون بين أوبك والمستقلين من شأنه أن يساهم فى تجاوز الخلافات بين المنتجين وبلورة استراتيجية عمل موحدة بشأن الأسواق العالمية".

 

وذكر ديمترييف، أحد المشاركين فى صياغة الاتفاق الأولى بين موسكو أوبك فى ديسمبر كانون الأول 2016، أن التعاون الطويل الأمد بين روسيا والسعودية "سيضمن استقرار التسعير فى الأسواق العالمية وزيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة".

 

وفى اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال ديمترييف إن السعودية، التى زار ولى عهدها الأمير محمد بن سلمان موسكو فى يونيو حزيران، اتفقت على استثمار عشرة مليارات دولار فى روسيا من بينها ملياران تم إنفاقهما بالفعل.

 

وأبلغ ديمترييف رويترز أنه يتوقع أن ترتفع الاستثمارات بين البلدين إلى مثليها فى السنوات الثلاث المقبلة.


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