السلطات الأمريكية تمنع الأمين العام الأسبق للناتو من دخول الولايات المتحدة

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه تم منع خافيير سولانا، الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، من الحصول على إذن إلكترونى لدخول الولايات المتحدة بسبب زيارة أجراها لإيران فى عام 2013.

وقال سولانا، اليوم الاثنين، حسبما نقلت الصحيفة، إنه لأول مرة يتم رفض طلبه بالتجديد على النظام الإلكترونى لترخيص السفر، والذى يحدد أهلية الزائرين من بلدان معينة للسفر إلى الولايات المتحدة دون الاضطرار لتقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

وأضاف سولانا، الإسبانى الجنسية، أنه بدلًا من ذلك سيتقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر، والتى تعد عملية مرهقة ومكلفة بشكل أكثر، على حد وصفه.

وأشار سولانا إلى أنه يعتبر هذا الأمر "بيروقراطيًا" أكثر من كونه سياسيًا.

ولا يحتاج المواطنون الأسبان عادة إلى الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للفترات التى تقل عن 90 يومًا.

ولفت أمين عام الناتو الأسبق إلى أنه زار إيران آخر مرة فى 2013 عندما تمت دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيرانى، حسن روحاني، ولم يكن يشغل سولانا أى منصب حكومى فى هذا الوقت.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتخذ موقفا معاديا ضد إيران بشكل خاص، وانسحبت من الاتفاق النووى الإيرانى الذى أبرم عام 2015، ولعب سولانا دورا محوريا فى إطلاق المحادثات الخاصة به عندما كان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو المنصب الذى تركه عام 2009.