الرئيس الصينى يجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسى فى العاصمة بكين

بكين (أ ش أ)

اجتمع الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الاثنين، فى العاصمة الصينية بكين مع رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب.

وقال شى وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن البلاد ترغب فى العمل مع فرنسا لإثراء محتويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأشار الرئيس الصينى إلى أن العالم يشهد تغيرات عميقة ومعقدة فى الوقت الراهن، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لتظل العلاقات الثنائية نموذجا للاحترام المتبادل والتعاون للفوز المشترك والتبادلات والتعلم المتبادل بين الدول.