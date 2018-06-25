الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والتوترات التجارية تحد من الانخفاض

(رويترز)

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار فى ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى فى 6 أشهر والذى بلغه الأسبوع الماضي.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1264.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.3 % إلى 1266.60 دولار للأوقية.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتصعيد حرب تجارية مع أوروبا عبر فرض رسوم نسبتها 20 % على جميع واردات السيارات التى يتم تجميعها فى الاتحاد الأوروبي.

كما يعتزم ترامب حظر استثمار كثير من الشركات الصينية فى شركات التكنولوجيا الأمريكية، ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وانخفضت الأسهم العالمية جراء تصاعد التوترات التجارية، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1 % إلى 94.585، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 عند 95.529 فى أواخر الأسبوع الماضي.

ويستفيد الذهب فى العادة من التوترات السياسية والاقتصادية لكنه يواجه صعوبة هذه المرة فى الوقت الذى يرتفع فيه الدولار بقوة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأمريكيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.7 % إلى 16.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 873.70 دولار للأوقية. ولامس البلاتين 851.74 دولار فى الجلسة السابقة وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2016، وانخفض البلاديوم 0.6 % إلى 951.22 دولار للأوقية. وتراجع المعدن لأدنى مستوى فى 7 أسابيع إلى 947.15 دولار للأوقية يوم الجمعة.