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الحكومة القبرصية: حان الوقت لسماع ما ستقوله أنقرة حول استئناف محادثات السلام

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:27 م
الحكومة القبرصية: حان الوقت لسماع ما ستقوله أنقرة حول استئناف محادثات السلام رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس
نيقوسيا (أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو اليوم الاثنين، أنه حان الآن وقت سماع ما ستقوله أنقرة بشأن استئناف محادثات السلام حول قبرص بعد انتهاء الانتخابات التركية.

وقال برودرومو - فى تصريح لوكالة الأنباء القبرصية - "الانتخابات أجريت ونتظر أن ترد تركيا على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لتحديد نواياها الحقيقية فيما يتعلق بالقضية القبرصية".

وأضاف أن نيقوسيا ترغب فى رؤية ما إذا كان أى شىء قد تغير فى التصريحات العامة من جانب تركيا وما إذا كان بالإمكان استئناف المفاوضات..مؤكدًا أن "الجانب القبرصى اليونانى مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات ولقد حان الوقت الآن بعد انتهاء الانتخابات التركية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالى.

 


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