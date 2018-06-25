الجيش الوطنى الليبى يعلن تسليم حقول البترول للمؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى

كتب : أحمد جمعة

أعلن الجيش الوطنى الليبى تسليم الحقول والموانئ النفطية فى منطقة الهلال النفطى للمؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة بنغازى بالشرق الليبى، وبالتالى نقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إلى بنغازى.

وقال العميد أحمد المسمارى فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، إن قوات الجيش الليبى صدت 5 محاولات للهجوم على الهلال النفطى، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى خسرت عدد كبير من جنودها فى الدفاع عن منطقة الهلال النفطى، مؤكدًا أن المشير حفتر قرر تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى.

وأوضح أن قوات الجيش الوطنى فقدت عدد كبير من الآليات المسلحة فى المعارك التى خاضتها فى منطقة الهلال النفطى، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص دينار ليبى واحد لدعم الجيش الوطنى الليبى.

وأكد أن قوات الجيش الليبى لم تتدخل فى عمليات تصدير النفط إلى الخارج فى ظل تجاهل المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، متسائلًا عن مصادر تمويل وتسليح ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة يتم تمويلها من النفط الليبى الذى تحميه قوات الجيش الوطنى الليبى.