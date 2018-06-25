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الجيش اللبنانى يزيل البوابات الإلكترونية أمام مخيمين للاجئين الفلسطينيين

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:41 ص
الجيش اللبنانى يزيل البوابات الإلكترونية أمام مخيمين للاجئين الفلسطينيين الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)
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أصدرت قيادة الجيش اللبنانى قرارا بإزالة البوابات الأمنية الإلكترونية التى وضعها قبل نحو أكثر من أسبوعين على مداخل مخيمى (عين الحلوة) و(المية ومية) للاجئين الفلسطينيين، والاستعاضة عنها بتدابير أمنية أخرى.

وكان الجيش اللبنانى كان قد أقام بوابات أمنية إلكترونية على مداخل المخيمين فى أعقاب حادث إطلاق نيران داخل مخيم (عين الحلوة) .

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى أن قرار إزالة البوابات يأتى "شعورا من قيادة الجيش بمعاناة الشعب الفلسطينى فى لبنان، خاصة القاطنين داخل مخيمى عين الحلوة والمية ومية، وتماشيا مع الخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن داخل المخيمات، وفى ضوء سلسلة اتصالات ولقاءات أثمرت تعاونا إيجابيا مع الحريصين على أمن سكان المخيمات.

وأكدت قيادة الجيش أن التدابير المتخذة ليست ضد الشعب الفلسطينى، بل "لمواجهة خطر مجموعة من الإرهابيين يشكلون عبئا على أهالى المخيمات خاصة وعلى اللبنانيين عامة".

 


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