التعليم: ننتظر اجتماع الأعلى للتعليم قبل الجامعى لتحديد موعد بدء الدراسة

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تنتظر تحديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، موعد انعقاد واجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، لإعلان موعد بدء الدراسة، والخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه خلال الفترة القليلة المقبلة، لتحديد موعد انطلاق الدراسة.

وينعقد المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام وعدد من الأعضاء ورؤساء الجامعات" رئيس جامعة عين شمس والقاهرة.