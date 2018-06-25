البنك الدولى يقدم قرضا للصين بقيمة 400 مليون دولار لتخفيف حدة الفقر

بكين (أ ش أ)

قدم البنك الدولى قرضا بقيمة 400 مليون دولار أمريكى لدعم تخفيف حدة الفقر فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج فى جنوب غرب الصين.

ويعد القرض أول تنفيذ لمشروع "برنامج لتحقيق نتائج" يوافق عليه البنك الدولى لتخفيف حدة الفقر فى قرى الصين، حيث سيساعد المشروع الذى يربط القروض مع تحقيق نتائج بشكل مباشر، على دخول شركات صغيرة محلية إلى أسواق أوسع وتحسين البنية التحتية المحلية، وتحفيز تشغيل آلية وتوزيع أموال القروض المخططة فى 28 محافظة محلية، حسبما أفادت وكالة انباء /شينخوا/ الصينية اليوم الأثنين.

وسيستفيد حوالى 1.7 مليون مواطن فقير فى القرى من تكنولوجيا وممارسات الزراعة الذكية مناخيا.

وقال بافو آليستي، كبيرالاقتصاديين الزراعيين فى مكتب الصين للبنك لدولي: "إن مشروع "برنامج لتحقيق نتائج" الجديد سيعزز الإبداعات المؤسسية فى جهود تخفيف الفقر، من خلال ربط فعاليات بشكل أوثق مع الأسر والقرى الفقيرة".

وتعتبر الصين أول دولة تحقق هدف التنمية الألفية فى تخفيض عدد الفقراء إلى النصف.