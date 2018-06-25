video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 01:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

البنك الدولى يقدم قرضا للصين بقيمة 400 مليون دولار لتخفيف حدة الفقر

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:56 ص
البنك الدولى يقدم قرضا للصين بقيمة 400 مليون دولار لتخفيف حدة الفقر الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

قدم البنك الدولى قرضا بقيمة 400 مليون دولار أمريكى لدعم تخفيف حدة الفقر فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج فى جنوب غرب الصين.

ويعد القرض أول تنفيذ لمشروع "برنامج لتحقيق نتائج" يوافق عليه البنك الدولى لتخفيف حدة الفقر فى قرى الصين، حيث سيساعد المشروع الذى يربط القروض مع تحقيق نتائج بشكل مباشر، على دخول شركات صغيرة محلية إلى أسواق أوسع وتحسين البنية التحتية المحلية، وتحفيز تشغيل آلية وتوزيع أموال القروض المخططة فى 28 محافظة محلية، حسبما أفادت وكالة انباء /شينخوا/ الصينية اليوم الأثنين.

وسيستفيد حوالى 1.7 مليون مواطن فقير فى القرى من تكنولوجيا وممارسات الزراعة الذكية مناخيا.

وقال بافو آليستي، كبيرالاقتصاديين الزراعيين فى مكتب الصين للبنك لدولي: "إن مشروع "برنامج لتحقيق نتائج" الجديد سيعزز الإبداعات المؤسسية فى جهود تخفيف الفقر، من خلال ربط فعاليات بشكل أوثق مع الأسر والقرى الفقيرة".

وتعتبر الصين أول دولة تحقق هدف التنمية الألفية فى تخفيض عدد الفقراء إلى النصف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الصينى يجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسى فى العاصمة بكين

الرئيس الصينى: السلام والاستقرار سيعمان شبه الجزيرة الكورية

البنك الدولى

الصين

الفقر

قرض من البنك الدولى للصين




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة