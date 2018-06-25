البعثة المصرية الأمريكية تكتشف أوانى فرعونية بجبانة العساسيف فى الأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن نجاح البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف فى الكشف عن مجموعة من الأوانى الكانوبية بمقبرة كارابسكين TT391 جنوب العساسيف بالبر الغربى فى الأقصر.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى، فى بيان، أنه تم العثور على الأوانى داخل حفرة مساحتها حوالى 0.60 مترا × 0.60 مترا و عمق 0.50 متر، فى حجرة الدفن المحفورة فى الجدار الجنوبى لقاعة الأعمدة داخل مقبرة كاراباسكن TT 391، وقد وجدت الأوانى جميعها فى حالة جيدة من الحفظ ماعدا واحده فقط مكسورة فى قطع وأجزاء صغيرة نتيجة لتعرضها لضغط مياه الفيضان عبر السنين. وقد قام فريق من مرممى وزارة الآثار بأعمال التنظيف والترميم و التدعيم الأولى لها.

وأوضح فتحي ياسين رئيس البعثة من الجانب المصرى ومدير عام آثار البر الغربى بالأقصر، أن الأوانى المكتشفة جوفاء من الداخل ومصنوعة من الألبستر المصرى، وربما كانت تحتوى على الأحشاء ولكن نتيجة لتعرضها إلى مياه الفيضان فلم يتبقى بداخلها شئ إلا كمية كبيرة من الراتنجن. وتختلف أحجام الأوانى وأغطيتها حيث تتراوح ما بين 35.5 و 39.4 سم. أما الأغطية نحتت بمهارة عالية فى صور وأشكال مختلفة منها الإنسان ، والقرد ، و الصقر، و ابن آوى.

ومن جانبها قالت الكتورة ايلينا بتشكوفا Elena Pischikovaمديرة البعثة الأثرية من الجانب الأمريكى، أن الأوانى المكتشفة محفور عليها عبارة "سيدة المنزل اميريدس" من عصر الأسرة السادسة والعشرين بالإضافة إلى بعض النقوش المنتظمة بشكل عموديين رأسيين وخط أفقى واحد.

وأضافت أن البعثة المصرية الأمريكية كانت قد بدأت أعمالها تحت رعاية وزارة الآثار منذ عام 2006، ونجحت فى إعادة بناء مقابر العصر المتأخر المنهارة والمدمرة كليا فى جبانة جنوب العساسيف فمنها: كاراباسكن (TT 391) وكاراخامون (TT 223) و ارتيرو (TT 390)، كما تمكنت من الكشف عن آلاف القطع من الزخارف المنهارة للمقابر وأعادة بناء قاعة الأعمدة الثانية وجزء من قاعة الأعمدة الأولى فى مقبرة كاراخامون.



الأوانى الفرعونية بجبانة العساسيف بالأقصر