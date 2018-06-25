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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:57 م
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الإندبندنت: اعتقال 28 ضابطا مكسيكيا لاتهامهم باغتيال مرشح لمنصب عمدة

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:32 م
الإندبندنت: اعتقال 28 ضابطا مكسيكيا لاتهامهم باغتيال مرشح لمنصب عمدة الشرطة فى المكسيك - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن قوة شرطة فى مدينة مكسيكية اعتقلت بأكملها للاشتباه فى تورطها بقتل مرشح لمنصب العمدة فى ثانى عملية اغتيال قبل إجراء الانتخابات فى الأول من يوليو المقبل.
 
واحتجزت إدارة الشئون الداخلية ثمانية وعشرين من ضباط الشرطة من مدينة أوكامبو.
 
وأصدرت السلطات الحكومية بيانا قالت فيه إن التحقيق ركز على الانتهاكات المحتملة لمدونة قواعد سلوك الشرطة ، دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل.
 
غير أن وسائل الإعلام المحلية، قالت إن الضباط احتجزوا للاشتباه فى تورطهم بمقتل فرناندو أنجيليس خواريز المرشح لمنصب عمدة مدينة أوكامبو.
 
وقتل خواريز مرشح حزب العمدة لحزب الثورة الديمقراطية اليسارى بالرصاص يوم الخميس.
 
وأصدر حزبه بيانا قال فيه إنه اغتيل ودعا الحكومة إلى توفير الحماية لأولئك الذين يخضون انتخابات 1 يوليو. 
 
 

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