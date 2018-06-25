الإحصاء: 53 ساعة متوسط ساعات العمل أسبوعيا بالجمهورية ومحافظات "بحرى" الأعلى

كتبت هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية خلال عام 2017 بلغ على مستوى الجمهورية 53 ساعة، وسجلت محافظات وجه بحرى أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية مقارنة بمحافظات وجه قبلى.

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز فى أحدث نشراته السنوية حول هذا الإطار، بلغ الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 49 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الغربية، مقابل 47 ساعة الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل بمحافظات وجه قبلى، وسجلته محافظة أسوان.

فيما بلغ الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 59 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الشرقية، مقابل 56 ساعة هو الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل الأسبوعية لمحافظات وجه قبلى، والذى سجلته محافظة الفيوم.