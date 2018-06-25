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الأمير ويليام: حرارة الترحاب الذى لقيته من ولى عهد الأردن سيخلد فى ذاكرتى

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:09 ص
الأمير ويليام: حرارة الترحاب الذى لقيته من ولى عهد الأردن سيخلد فى ذاكرتى الأمير ويليام تشارلز - دوق كامبريدج
كتب كريم كشك
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أكد الأمير ويليام تشارلز، دوق كامبريدج، أن حرارة الترحاب التى شاهدها من ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، سوف يخلد فى ذاكرته.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع الأمير ويليام تشارلز، دوق كامبريدج، مع الحسين بن عبد الله الثانى، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، توضح مدى المودة والترحاب من قبله لدوق كامبريدج، أثناء زيارته للمملكة أمس الأحد.

وصرح  ويليام، قائلًا: " حرارة الترحاب الذى لقيته من ولى العهد اليوم سيخلد فى ذاكرتى، وأمل أن أرده له يومًا ما فى المملكة المتحدة" – دوق كامبريدج، فى الأردن.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير ويليام للاحتفال الذى أقامه إدوارد أوكدن، السفير البريطانى، بمنزله الخاص، فى العاصمة الأردنية عمان، بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 92.

بريطانيا

تغريدة وزارة الخارجية البريطانية الخاصة بالأمير ويليام تشارلز - دوق كامبريدج

 


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الحسين بن عبد لله الثانى

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