الأمير ويليام: حرارة الترحاب الذى لقيته من ولى عهد الأردن سيخلد فى ذاكرتى

كتب كريم كشك

أكد الأمير ويليام تشارلز، دوق كامبريدج، أن حرارة الترحاب التى شاهدها من ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، سوف يخلد فى ذاكرته.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع الأمير ويليام تشارلز، دوق كامبريدج، مع الحسين بن عبد الله الثانى، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، توضح مدى المودة والترحاب من قبله لدوق كامبريدج، أثناء زيارته للمملكة أمس الأحد.

وصرح ويليام، قائلًا: " حرارة الترحاب الذى لقيته من ولى العهد اليوم سيخلد فى ذاكرتى، وأمل أن أرده له يومًا ما فى المملكة المتحدة" – دوق كامبريدج، فى الأردن.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير ويليام للاحتفال الذى أقامه إدوارد أوكدن، السفير البريطانى، بمنزله الخاص، فى العاصمة الأردنية عمان، بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 92.