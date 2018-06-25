الرئيسية أخبار عالمية الأمير وليام يصل إلى تل أبيب فى أول زيارة لأحد أفراد الأسرة المالكة الإثنين، 25 يونيو 2018 05:22 م الأمير وليام رويترز إضافة تعليق وصل الأمير وليام إلى تل أبيب، فى أول زيارة رسمية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الأمير وليام يزور مدينة جرش الأثرية ومؤسسة ولى العهد فى الأردن الأمير وليام يزور مدينة جرش الأثرية ومؤسسة ولى العهد فى الأردن -صور صور.. الأمير وليام يزور الشرق الأوسط فى رحلة تاريخية تشمل الأردن وفلسطين الأمير وليام تل أبيب إسرائيل العائلة المالكة البريطانية أخبار العالم أخبار العالم الآن شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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