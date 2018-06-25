الأزهر الشريف يسدد 7.2 مليون جنيه مديونيات أصحاب البازارات السياحية بأسوان

أسوان ندى سليم

وجه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، الشكر إلي فضيلة الإمام الأكبر الـدكتور أحمـد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، خلال اتصال هاتفي، عقب موافقة مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى بسداد المديونيات المتأخرة منذ عام 2011، وتراكمها بمبالغ كبيرة فاقت قدرة مستأجرى البازارات السياحية على السداد بإنتظام للعديد من الجهات التنفيذية.

وأكد اللواء مجدى حجازى، خلال بيان صحفى، بأنه استمرارًا لدور الأزهر الشريف الذى يجمع بين العلم وخدمة المجتمع، فأن مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى قد وافق على سداد جميع مديونيات 231 من مستأجرى البازارات السياحية بإجمالى 7.2 مليون جنيه، منهم 115 مستأجر مستحق عليهم 2.4 مليون جنيه، ديون لمنطقة أثار أسوان والنوبة، وذلك من مستأجرى بازارات بمدن إدفو وكوم أمبو وأسوان.

وأضاف حجازى بأنه من ضمن المستفدين أيضاً من سداد الديون 68 من مستأجرى البازارات بمنطقة معبدى أبوسمبل، بإجمالى 4.2 مليون جنيه مستحقة لصندوق أثار النوبة، بجانب سداد ديون 15 من مستأجرى بازارات منطقة فيله بحوالى 417 ألف جنيه مستحقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى أكثر من 93 ألف جنيه ديون مستحقة على 33 مستأجر بازار بشارع الكورنيش لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.