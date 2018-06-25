اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإياد علاوى موقف مصر الداعم لوحدة العراق ورفض محاولات التدخل فى شئونه، وهزيمة منتخب مصر أمام السعودية بهدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة.

الرئيس السيسي يؤكد لإياد علاوى موقف مصر الداعم لوحدة العراق ورفض محاولات التدخل فى شئونه





السعودية تخطف فوزا قاتلا 2/1 أمام مصر فى ختام مشوار المونديال

محافظة القاهرة: 20 ألف جنيه غرامة المحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة





هيئة قضايا الدولة تواجه إسرائيل وقطر أمام المحاكم الدولية.. 3 دعاوى بمركزى أكسيد والأونسيترال ضد مصر

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية ذكور وإناث





وزير الداخلية: قطعنا شوطا كبيرا فى حربنا ضد الإرهاب.. ومخططات استهداف الدولة لا تتوقف





ضبط سائق وعاطل لجمعهما مدخرات المصريين بالخارج بقيمة 3 ملايين جنيه بسوهاج





البعثة المصرية الأمريكية تكتشف أوانى فرعونية بجبانة العساسيف فى الأقصر





عزل مدير مدرسة بالمنيا من منصبه لمشاركته فى المراقبة على امتحانات ابنته

اتفاقية مع الجامعات البريطانية تسمح بإنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر