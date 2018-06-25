اعتقال 4 مطلوبين للقضاء بقضايا جنائية وإرهابية فى محافظة ديالى بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى محافظة ديالى صادق الحسينى، اليوم الاثنين، اعتقال 4 مطلوبين للقضاء بعملية نوعية جرت فى السليمانية.

وقال الحسيني، فى تصريح وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن قوة من مديرية استخبارات وأمن ديالى نجحت فى اعتقال 4 مطلوبين للقضاء بقضايا جنائية وإرهابية فى السليمانية..مبينا أنه تم نقلهم إلى المحافظة لاحتجازهم واستكمال التحقيقات معهم.

وأضاف الحسينى أن المعتقلين الأربعة هاربين من وجه العدالة منذ 11 سنة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العديد من المطلوبين الهاربين فى محافظات عدة بالتنسيق مع القوى الأمنية المحلية.