اعتقالات فى العراق بعد خطف رجال أمن على يد مسلحى داعش

قالت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، إنها نفذت اعتقالات فيما يتعلق بخطف ستة من رجالها واحتجازهم رهائن على يد تنظيم داعش.

وخطف المتشددون الرجال الستة يوم السبت وهددوا بقتلهم خلال ثلاثة أيام ما لم تفرج الحكومة عن سجينات من السنة.

وفي تسجيل فيديو نشره التنظيم، يعرف الرجال الستة أنفسهم على أنهم من أفراد الشرطة العراقية أو قوات الحشد الشعبى التي تضم جماعات مسلحة أغلبها مدعومة من إيران وقاتلت مع القوات الحكومية ضد تنظيم داعش وتعمل اسميا تحت إمرة رئيس الوزراء حيدر العبادى.

وتمت عملية الخطف على طريق سريع يربط بغداد بشمال العراق وهو طريق شهد تصعيدا في هجمات داعش خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت قوات الأمن العراقية في بيان إن العبادى التقى بقادة في أجهزة الأمن والمخابرات أمس الأحد وأمر بتشكيل قوة خاصة لتأمين الطرق وحماية المسافرين.

وأضاف البيان "تمكنت هذه القوة من إلقاء القبض على عدد من عناصر عصابات الإرهاب والجريمة التي لها صلة بحادثة الاختطاف التى حصلت على طريق محافظة كركوك مؤخرا".

وأعلن العبادى النصر على داعش في ديسمبر لكن التنظيم لا يزال نشطا فى جيوب على الحدود مع سوريا كما ينصب الكمائن وينفذ الاغتيالات والتفجيرات فى أنحاء العراق.