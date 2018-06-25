video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 02:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

اعتقالات فى العراق بعد خطف رجال أمن على يد مسلحى داعش

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:37 م
اعتقالات فى العراق بعد خطف رجال أمن على يد مسلحى داعش القوات العراقية - أرشيفية
إضافة تعليق

قالت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، إنها نفذت اعتقالات فيما يتعلق بخطف ستة من رجالها واحتجازهم رهائن على يد تنظيم داعش.

وخطف المتشددون الرجال الستة يوم السبت وهددوا بقتلهم خلال ثلاثة أيام ما لم تفرج الحكومة عن سجينات من السنة.

وفي تسجيل فيديو نشره التنظيم، يعرف الرجال الستة أنفسهم على أنهم من أفراد الشرطة العراقية أو قوات الحشد الشعبى التي تضم جماعات مسلحة أغلبها مدعومة من إيران وقاتلت مع القوات الحكومية ضد تنظيم داعش وتعمل اسميا تحت إمرة رئيس الوزراء حيدر العبادى.

وتمت عملية الخطف على طريق سريع يربط بغداد بشمال العراق وهو طريق شهد تصعيدا في هجمات داعش خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت قوات الأمن العراقية في بيان إن العبادى التقى بقادة في أجهزة الأمن والمخابرات أمس الأحد وأمر بتشكيل قوة خاصة لتأمين الطرق وحماية المسافرين.

وأضاف البيان "تمكنت هذه القوة من إلقاء القبض على عدد من عناصر عصابات الإرهاب والجريمة التي لها صلة بحادثة الاختطاف التى حصلت على طريق محافظة كركوك مؤخرا".

وأعلن العبادى النصر على داعش في ديسمبر لكن التنظيم لا يزال نشطا فى جيوب على الحدود مع سوريا كما ينصب الكمائن وينفذ الاغتيالات والتفجيرات فى أنحاء العراق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور العالم هذا الصباح.. الأتراك يتظاهرون فى شوارع إسطنبول احتجاجا على فوز أردوغان.. انطلاق الدورة الـ42 لاجتماع لجنة التراث العالمى فى البحرين.. رئيس وزراء العراق: عمليات نوعية للقضاء على الخلايا الإرهابية

صور.. رئيس وزراء العراق: عمليات نوعية للقضاء على الخلايا الإرهابية

بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونائب رئيس العراق - صور

الرئيس السيسي يؤكد لإياد علاوى موقف مصر الداعم لوحدة العراق ورفضها كافة محاولات التدخل فى شئونه الداخلية.. ويتمنى تشكيل حكومة تمثل كافة العراقيين.. واتفاق على الاستفادة من الخبرة المصرية فى عملية إعادة الإعمار

اخبار عربيه

القوات العراقيه

العراق

داعش

بغداد




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة