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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:41 م
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اشتباكات بين أكراد وأتراك بالضاحية الباريسية بعد إعلان نتائج انتخابات تركيا

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:41 م
اشتباكات بين أكراد وأتراك بالضاحية الباريسية بعد إعلان نتائج انتخابات تركيا مظاهرات ضد أردوغان
باريس(أ ش أ)
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اندلعت اشتباكات بين عشرات الأكراد والأتراك فى بلدة "مانت لا جولى" بالضاحية الباريسية إثر إعلان نتائج الانتخابات فى تركيا والتى فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر مصدر أمنى فرنسى اليوم أن سكانا بحى (فال فورى) الواقع شمال شرق باريس مسلحين بعصيان وسيوف اشتبكوا مع بعضهم مساء الأحد قبل أن يتفرقوا مع قدوم قوات الأمن دون وقوع إصابات..مشيرا إلى أن قوات الأمن ظلت متواجدة بحى "مانت لا جولى" لتهدئة الأوضاع.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا قد صرح بأن أردوغان حصل على الغالبية المطلقة من الأصوات الصالحة خلال انتخابات الأمس ما يعنى فوزه بولاية رئاسية جديدة بسلطات معززة.

ولم يعط رئيس اللجنة مزيدا من التفاصيل أو يعلن الأرقام الرسمية للنتائج، وحصل أردوغان على 52.5% من الأصوات بينما حصل منافسه محرم إينجه على 31.7% وفقا لمصادر رسمية.

 


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