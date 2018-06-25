video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 07:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع للرأى: معظم البريطانيين يرغبون فى سيطرة "أكثر ذكاء "على الحدود

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:27 م
استطلاع للرأى: معظم البريطانيين يرغبون فى سيطرة "أكثر ذكاء "على الحدود رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف استطلاع للرأى اليوم الأحد، عن أن غالبية البريطانيين يرغبون فى سيطرة أكثر ذكاء على الحدود على الحدود تتخلص من القيود الشاملة على المهاجرين التى استخدمتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهر الإستطلاع الحصرى لصحيفة "الإندبندنت" دعما كبيرا لخطوة وزير الداخلية ساجد جاويد الأخيرة لرفع خبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية القادمين للبلاد من نظام الحد الأقصى لتأشيرات العمال المهرة.

ولكن دراسة مؤسسة "بى ام جي" كشفت أيضا عن استعداد قسم كبير من البريطانيين لقبول زيادة عدد جميع أنواع العمال المهرة الذين يأتون أو حتى إلغاء نظام الحد الأقصى للعمال المهرة، والتى دافعت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماى منذ أن كانت فى وزارة الداخلية.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذى شاركوا فى الإستطلاع يؤيدون خطوة لإلغاء هدف الحكومة بخفض الهجرة الصافية السنوية إلى أقل من 100 ألف شخص.

يأتى هذا الاستطلاع فى الوقت الذى يضع فيه الوزراء خططا للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يشير أحد أعضاء مجلس الوزراء إلى أنه قد يكون فرصة للتخلى عن هدف تقليل عدد المهاجرين الى أقل من 100 ألف شخص.

وتعاونت صحيفة "الإندبندنت" مع مجموعة "أوبن بريتن" فى حملة إلغاء هدف وضع حد للمهاجرين، والتى من شأنها أن تحل محل النهج غير الواضح لتخفيض الهجرة مع سياسة أكثر إيجابية.

كان الجدل الدائر حول نظام الهجرة فى المملكة المتحدة قد عاد مرة أخرى ليتصدر جدول الأعمال الحكومى عندما أطلق وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الصحة جيريمى هنت حملة من أجل استثناء حصول الأطباء والعاملين فى الخدمات الصحية من نظام الحد الأقصى لتأشيرات الدخول للعمال المهرة.

وشارك فى الإستطلاع 1500 شخص، حيث عبر 58% ممن شاركوا عن دعمهم لخطوة الوزيرين، بينما عارضها 22%، فيما قال خمس المشاركين إنهم لا يعلمون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تدشن قوة عسكرية مع بريطانيا ودول أخرى لمواجهة الأزمات

صور.. مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على خطة توسيع مطار "هيثرو"

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة