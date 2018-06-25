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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:15 م
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اجتماع تنسيقى عربى للتحضير للاجتماع الوزارى المشترك مع الصين 10 يوليو المقبل

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:26 م
اجتماع تنسيقى عربى للتحضير للاجتماع الوزارى المشترك مع الصين 10 يوليو المقبل جامعة الدول العربية - أرشيفية
أ ش أ
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عقدت، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع التنسيقى العربى على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية للإعداد للدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى سيعقد فى 10 يوليو المقبل، وذلك برئاسة السعودية وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية السفير خالد الهباس.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات، حيث تسعى الصين إلى تطوير الروابط الاستراتيجية مع الدول العربية من أجل تحقيق شراكة متكاملة فى بناء "الحزام والطريق" وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وتعميق التعاون فى مجالى السلام والأمن ودعم التبادل الثقافى والإنسانى الثرى بين الجانبين، كما ناقش الاجتماع الملفات المطروحة على المنتدى الوزارى لتوحيد الرؤية العربية بشأنها قبيل التوجه إلى بكين.

وتشارك الصين فى منصات الحوكمة العالمية المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومجموعة العشرين من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح البلدان النامية على نحو مشترك، كما تولى الصين اهتماما بتعزيز التفاهم المشترك مع الدول العربية.

يذكر أنه منذ تأسيس منتدى التعاون الصينى العربى عام 2004 تم بنجاح عقد 7 دورات لمؤتمر الاجتماع الوزارى و14 دورة لاجتماع كبار المسئولين و7 دورات للحوار الاستراتيجى السياسى رفيع المستوى و7 دورات لاجتماع رجال الأعمال و5 دورات للمؤتمر التعاون الصينى العربى للطاقة و7 ندوات حول العلاقات الصينية العربية وحوار الحضارات و3 دورات لمهرجان الفنون الصينية و3 دورات لمهرجان الفنون العربية و3 دورات لمنتدى التعاون الإعلامى الصينى العربى و5 دورات لمؤتمر الصداقة الصينية - العربية.


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