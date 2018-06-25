اتفاقية مع الجامعات البريطانية تسمح بإنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الذى يزور مصر حاليا، للإعلان عن تفاصيل التعاون بين الوزارة والجامعات البريطانية خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير البريطانى.

كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد عقد أمس الأحد، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا ، والتعرف على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والإطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وفتح فروع لجامعات بريطانية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية، ورؤساء بعض الجامعات الحكومية المصرية، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.