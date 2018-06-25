ائتلاف نائب الرئيس العراقى يدعو إلى تشكيل حكومة ببرنامج وطنى

أ ش أ

دعا ائتلاف دولة القانون برئاسة نورى المالكى نائب رئيس الجمهورية العراقى، اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة ذات "برنامج وطنى" لخدمة الشعب العراقى.

وقال الائتلاف - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن ائتلاف دولة القانون برئاسة نورى المالكى يواصل تدارس الوضع السياسى الراهن مع بقية القوى الوطنية، بهدف حماية التجربة الديمقراطية فى البلاد، والتعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية تسعى لتقديم الخدمات، وتحافظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره.

وطالب بإشراك جميع القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الأغلبية والفضاء الوطنى من دون استثناء، والمساهمة فى بناء الدولة وتنميتها، داعياً إلى تشكيل حكومة ذات برنامج وطنى تستجيب لاحتياجات أبناء الشعب العراقى، وأشار إلى وقوفه مع كل التحالفات التى تصطف ضمن العنوان الوطنى الشامل وتهدف إلى بناء الدولة العادلة وفق معيار القانون ومصلحة العراق، وأكد على ضرورة احترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية، مضيفا "لا نقف مع أى إجراء يدخل البلاد فى فراغ دستورى أو يعتمد على سياقات غير دستورية".