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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:17 م
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إصابة 7 أشخاص بطلقات خرطوش فى مشاجرة عنيفة لخلافات على أرض مبان بالبحيرة

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:52 ص
إصابة 7 أشخاص بطلقات خرطوش فى مشاجرة عنيفة لخلافات على أرض مبان بالبحيرة حبس - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تلقى  مدير أمن البحيرة، إخطارًا بإصابة 7 أشخاص بطلقات خرطوش، فى مشاجرة عنيفة لخلافات على ملكية قطعة أرض مبانى بقرية سليمان، التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. 
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيره نارية بقرية سليمان بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول"، "ع ر ي" 46 سنة فلاح، "س ج غ" 40 سنة موظف، م 25 سنة فلاح ، غ  "شقيقي الثاني، مصابين رش خرطوش بالساقين، و "طرف ثانى"، "م د م" 46 سنة عامل، "ح ع د"61 سنة فلاح ، "ع ح رف" 40 سنة فلاح، "ن" "شقيق الثالث" 24 سنة، عامل جميعهم مقيمين بذات الناحية، لخلافات على ملكية قطعة أرض مباني بذات الناحية، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب، وقيام الثالث من الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته، وإحداث الإصابات المشار إليها.
 
تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج، و بسؤال طرفي المشاجرة، قرروا بمضمون ماتقدم ، تم ضبط السلاح المستخدم ، فرد خرطوش عيار 12محلى الصنع ، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 
 

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