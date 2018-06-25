إصابة طالب بجرح نافذ بالصدر فى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس على مقهى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب طالب بجرح طعنى نافذ بالصدر فى مشاجرة، بسبب أولوية الجلوس على أحد المقاهى، بقرية زاوية البحر التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول "ا ع س" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى، ومقيم بقرية زاوية البحر بدائرة المركز، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر .

بسؤال المصاب، اتهم "م ع ك" 19 سنة، عامل ومقيم بقرية الدخلى بدائرة المركز، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته، وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك بسبب حدوث مشادة بينهما تطورت لمشاجرة لخلاف على أولوية الجلوس على أحد المقاهي بالقرية محل إقامة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، و تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.