إسبانيا: إنقاذ 600 مهاجر فى البحر الأبيض المتوسط

مدريد (أ ش أ)

أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، أن قوات الإنقاذ البحرى أنقذت أكثر من 600 مهاجر فى البحر الأبيض المتوسط، نصفهم من مضيق جبل طارق.

وأفادت قوات الإنقاذ البحرى الإسبانية -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- بأنها انتشلت نحو 377 مهاجرا من 18 قاربًا كانوا فى مضيق جبل طارق اليوم و236 مهاجرًا من ثلاثة قوارب أخرى.

وأضافت الشبكة أن قوات الإنقاذ أعلنت ارتفاع أعداد المهاجرين التى قامت بإنقاذهم فى غرب البحر الأبيض المتوسط على مدار الثلاثة أيام الماضية إلى 1400 مهاجر.

وأشارت الشبكة إلى أن الطقس الجيد وهدوء موج البحر ساهما فى زيادة أعداد المهاجرين الفارين إلى أوروبا.

يذكر أن المهاجرين اعتادوا عبور البحر الأبيض المتوسط فى قوارب متهالكة قادمين من شمال إفريقيا باتجاه إسبانيا.