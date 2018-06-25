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إخوان الإرهاب يجددون بيعة راعى التطرف.. جماعة تونس لأردوغان: نتطلع للتعاون

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:46 ص
إخوان الإرهاب يجددون بيعة راعى التطرف.. جماعة تونس لأردوغان: نتطلع للتعاون الغنوشى واردوغان
كتبت آمال رسلان
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فيما يعد أكبر دليل على دعم رجب طيب أردوغان للإرهاب حول العالم، تتواصل احتفالات جماعة الإخوان الإرهابية بفوزه فى الانتخابات التركية حول العالم.
 
اليوم، سارع زعيم إخوان تونس بتهنئة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على نتائج الانتخابات التى جرت أمس الأحد.
 
وقال راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية عبر صفحته بفيس بوك: "أقدم بتهانى وتهانى حزب حركة النهضة التونسية إلى الشعب التركى على نجاح انتخاباته الرئاسية والتشريعية".
 
وأضاف الغنوشى "كما نتقدم بالتهنئة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحلفائه على الثقة المتجددة التى حصلوا عليها من شعبهم".
 
وتابع: "نرجو أن يكون ذلك تعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين التونسى والتركى الشقيقين، ومدعاة لمزيد التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ومصلحة الأمة الإسلامية جمعاء.
 
 

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اردوغان




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