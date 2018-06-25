video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 04:43 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إحالة ضابط و5 آخرين للجنايات لتشكيلهم عصابة النصب بتجارة الآثار فى عين شمس

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:14 م
إحالة ضابط و5 آخرين للجنايات لتشكيلهم عصابة النصب بتجارة الآثار فى عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أحالت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، ضابط شرطة و5 متهمين آخرين تزعموا عصابة للنصب على المواطنين والاتجار فى الآثار، وذلك لمحكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمتهم.

 

وكشف تحريات المباحث الجنائية فى واقعة القبض على ضابط يدير تشكيلًا عصابيًا لسرقة والنصب على المواطنين، حجم السرقات التى وردت فى الواقعة، حيث تبين أن الضابط المتهم اتفق مع 5 آخرين لتكوين عصابة لسرقة المواطنين، والاتجار بالقطع الأثرية لتحقيق مبالغ كبيرة.

 

وأضافت التحريات أن الضابط المتهم حدد دور جميع أفراد التشكيل العصابى، وتخصصهم فى النصب على المواطنين والسرقة، والاتجار بالآثار، وكان دور المتهم الثانى والثالث إحضار القطع الأثرية، والرابع والخامس توفير مشترى لترويج القطع الأثرية والحصول على المبلغ المالى من الزبون.

 

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية وصلت إلى مليون و900 ألف جنيه من أحد تجار الآثار، وذلك عقب اقتحام الضابط موقع التسليم على أنهم حملة، وإيهام تاجر الآثار بالقبض عليهم وإعطائه فرصة لمغافلتهم والهروب، وتسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحريات السابقة فى الواقعة، بعد أن أمرت أمس بحبس الضابط و5 آخرين متهمين بالسرقة والنصب على المواطنين.

 

وكانت النيابة قررت حبس ضابط بقسم شرطة بقسم عين شمس و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالسرقة والنصب على المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء عدد من المجنى عليهم للاستماع لأقوالهم.

 

البداية أثناء مرورها بنطاق تأمينها، لاحظت اضطراب المتهمين أثناء وقوفهم بأحد الشوارع الجانبية، وباستيقافهم عثر بحوزتهم على قطعة أثرية، فتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم، حيث كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم رائد شرطة بقسم عين شمس، كون تشكيلا عصابيا مع 5 آخرين، واشتركوا فى توقيف المواطنين وسرقتهم بالإكراه، مستغلين صفة المتهم الأول الوظيفية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

45 يوما حبسا احتياطيا لضابط عين شمس وأفراد عصابته

التحريات: ضابط عين شمس كون عصابة واستولى على مليونى جنيه من تاجر آثار

حبس ضابط عين شمس المتهم بإطلاق النار على شخصين 4 أيام

اخبار الحوادث

سقوط ضابط شرطة

تجارة بالاثار

حبس ضابط شرطة

اخبار مصر

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم

تشكيل عصابى

احالة للجنايات

محكمة

النيابة العامة




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة