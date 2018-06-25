أمن الجيزة يواصل حملاته لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 68 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاع جنوب الجيزة، وأبو النمرس وامبابة، وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، عن تنفيذ 125 حكم قضائي، وإزالة 430 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى ضبط 105 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط أخريين لاتهامهم ببيع اسطوانات الغاز بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.