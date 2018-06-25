أكثر من 2 مليون معتمر يودعون المدنية المنورة عبر مطارها

كتبت ميرفت رشاد

بدأ آلاف الزوار من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية فى العودة لبلادهم عبر منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدینة المنورة، بعد أن قضوا أیاما روحانیة فى رحاب المسجد النبوى الشریف، خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ .

وقال محمد بن عبدالرحمن البیجاوى ،وكيل وزارة الحج والعمره السعودية لشؤون الزيارة، عبر موقع الوزارة الإلكترونى، إن إجمالى المعتمرین الذین قدموا إلى المدینة المنورة عبر مطارها منذ بدایة موسم العمرة، بلغ أكثر من مليونى معتمر، وأن عمليات القدوم متواصلة حتى نهاية شوال الجارى ضمن رؤية المملكة 2030 بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الشركات المعنیة بخدمة المعتمرین وزوار المسجد النبوى التى تعمل تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وتقدم خدماتها للمعتمرين والزوار ضمن حزم خدمات متكاملة تشمل الاستقبال والنقل والإسكان والإعاشة حتى مرحلة المغادرة بما يحقق مفهوم صناعة الضيافة الذى تسعى وزارة الحج والعمرة لتأصيله وتقديم خدماته بجودة وإتقان.

وأكد البيجاوى، أن وزارة الحج والعمرة وضمن سعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030 تسعى لأن تكون رحلة الحاج والمعتمر والزائر الإيمانية فى سكينة وطمأنينة يحصل خلالها على أفضل الخدمات بتميز وإتقان.