أسعار النفط اليوم الاثنين 25-6-2018 برنت يسجل 74.25

كتب أحمد أبو حجر

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين 25-6-2018 ، حيث نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7 % بالمقارنة مع الإغلاق السابق الذى سجلته فيه الأسعار نحو 75.55 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.42 دولار للبرميل بانخفاض 0.2 % حيث تلقت دعما يفوق ما تلقاه برنت بفعل انخفاض طفيف فى أنشطة الحفر الأمريكية وتوقف إمدادات من كندا.

اتفاق أوبك يؤثر على الأسعار

ويأتى انخفاض أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت فى وقت يضع متعاملون فى اعتبارهم زيادة متوقعة للإنتاج قدرها مليون برميل يوميا عقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى فيينا الأسبوع الماضى، وعلى الرغم من هذا يقول محللون إن من المرجح أن تظل أسواق النفط العالمية تتسم بشح نسبى هذا العام.

وقفزت الأسعار فى البداية بعد الإعلان عن اتفاق أوبك أواخر الأسبوع الماضى للاعتقاد بأن الاتفاق لم يدعم الإمدادات بالقدر الذى كان يتوقعه البعض، وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء فى المنظمة بما فى ذلك روسيا منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص الإمدادات فى السوق ورفع الأسعار.

انخفاض منصات الحفر الامريكية

وفى الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة وهو أول خفض فى 12 أسبوعا مما يقلص إجمالى عدد منصات الحفر إلى 862 وفقا لما قالته بيكر هيوز يوم الجمعة.

أرامكو السعودية: لدينا طاقة إنتاج فائضة تبلغ مليونى برميل يوميا

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الاثنين، إن لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليونى برميل يوميا وبمقدورها تلبية الطلب الإضافى على النفط فى حالة حدوث أى تعطل فى الإمدادات.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية فى نيودلهى، إن أرامكو تنتج حاليا 10 ملايين برميل يوميا من النفط ولديها القدرة لإنتاج 12 مليون برميل يوميا.