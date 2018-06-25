"أردوغان زوّر الانتخابات" يتصدر تويتر.. ومغردون: ممول الإرهاب يتلاعب ليفوز

شارك هاشتاج "أردوغان زور الانتخابات" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، لفضح تزويره نتائج الانتخابات، وتلاعبه بالقوانين لمد فترة حكمه.
وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، قالت أمل هشام: "يا سلام على الديمقراطية الأردوغانية أهم حاجة ماحدش بيتكلم لا حقوق إنسان ولا منظمات دولية، ولا مراقبين دوليين"، وغرد آخر: "أردوغان بعد ماحكم 16 سنة هو وحزبه بيزور الانتخابات بعد معدل الدستورعلشان يحكم مدى الحياة".
وسخر وليد من تزوير أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية: "أردوغان الخليفة زور الانتخابات"، وأضافت هنا السيد: "خروف مقنن الدعارة وجواز المثليين ومطبع مع إسرائيل وراعى رسمى وممول وداعم للإرهاب وإيده ملطخة بدماء العرب والمصريين أبرياء وأطفال وشهداء كتير وحرامى نفط سوريا عاوزينه يطلع أىه.. أكيد نجح بالتزوير".
وشهدت الانتخابات التركية العديد من الخروقات وعمليات التزوير، والتى من ضمنها إدلاء الناخبين المؤدين لأردوغان مرتين، وتسويد شرطة أردوغان لبطاقات الانتخابات داخل اللجان، والاعتداء على المراقبين وطردهم لفسح المجال للتزوير.
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