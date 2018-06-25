"أردوغان زوّر الانتخابات" يتصدر تويتر.. ومغردون: ممول الإرهاب يتلاعب ليفوز

كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "أردوغان زور الانتخابات" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، لفضح تزويره نتائج الانتخابات، وتلاعبه بالقوانين لمد فترة حكمه.

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، قالت أمل هشام: "يا سلام على الديمقراطية الأردوغانية أهم حاجة ماحدش بيتكلم لا حقوق إنسان ولا منظمات دولية، ولا مراقبين دوليين"، وغرد آخر: "أردوغان بعد ماحكم 16 سنة هو وحزبه بيزور الانتخابات بعد معدل الدستورعلشان يحكم مدى الحياة".