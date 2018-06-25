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الإثنين، 25 يونيو 2018 05:23 م
خالد صلاح
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أداء متباين بمؤشرات بورصة فى ختام التعاملات

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:52 م
أداء متباين بمؤشرات بورصة فى ختام التعاملات البورصة المصرية
أ ش أ/
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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية ، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين الأفراد.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه لينهى التعاملات عنده مستوى 915 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 28. 1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية /إيجى إكس 30/ بنسبة 38. 0 % لينهى التعاملات عند مستوى 51. 16457 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر/ إيجى إكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 08. 0 % مسجلا مستوى 45. 2066 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجى إكس 70/ بنحو 31. 0 % ليبلغ مستوى 810 نقاط.

وفى ختام التعاملات .. تراجعت أسعار أسهم 96 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 41 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.


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