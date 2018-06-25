أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 25-6-2018

كتب محمود الضبع

شهد اليوم الاثنين 25-6-2018، العديد من الأحداث والأخبار الاقتصادية تعرف عليها.

سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 641 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة جنيهين مع استمرار تراجع سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1268 دولارا.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر حوالى 641 جنيها وسط ترقب فى سوق الصاغة لانتظار تحسن حركة المبيعات التى تراجعت بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18 : 549.49 جنيه

عيار 21: 641 جنيه

عيار 24: 732.55 جنيه

الجنيه الذهب: 5128 جنيه

السعر العالمى : 1268 دولار

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار النفط تنخفض بفعل اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين فى وقت يضع متعاملون فى اعتبارهم زيادة متوقعة للإنتاج قدرها مليون برميل يوميا عقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى فيينا الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من هذا يقول محللون إن من المرجح أن تظل أسواق النفط العالمية تتسم بشح نسبى هذا العام.

و نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.42 دولار للبرميل بانخفاض 0.2 بالمئة حيث تلقت دعما يفوق ما تلقاه برنت بفعل انخفاض طفيف فى أنشطة الحفر الأمريكية وتوقف إمدادات من كندا.

وقفزت الأسعار فى البداية بعد الإعلان عن اتفاق أوبك أواخر الأسبوع الماضى للاعتقاد بأن الاتفاق لم يدعم الإمدادات بالقدر الذى كان يتوقعه البعض.

وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء فى المنظمة بما فى ذلك روسيا منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص الإمدادات فى السوق ورفع الأسعار.

وفى الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بواقع مصفاة واحدة وهو أول خفض فى 12 أسبوعا مما يقلص إجمالى عدد منصات الحفر إلى 862 وفقا لما قالته بيكر هيوز يوم الجمعة.

المؤشر نيكى اليابانى يغلق منخفضا مع صعود الين

انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، مع إقبال متعاملين على بيع أسهم شركات كبرى من بينها فاست ريتيلينج وسوفت بنك فضلا عن الأسهم الدفاعية، بينما سجلت أسهم التعدين أداء أقوى بعد أن قفزت أسعار النفط يوم الجمعة.

وهبط سهم شارب 5.1 فى المئة بعدما قالت الشركة إنها ستصدر 78.4 مليون سهم عبر طرح عام.

ونزل نيكى 0.8 فى المئة ليغلق عند 22338.15 نقطة، مواصلا الخسائر البالغة 1.6 بالمئة التى منى بها الأسبوع الماضي. ونزل الدولار 0.5 بالمئة إلى 109.46 ين فى التعاملات الآسيوية.

وفقد سهم فاست ريتيلينج واحدا بالمئة وسوفت بنك 2.4 فى المئة ليساهما فى خصم 40.6 نقطة من المؤشر نيكي.

وسجلت أسهم التعدين أداء أقوى وارتفع سهم إنبكس كورب 1.8 بالمئة بعد أن قفز النفط يوم الجمعة عقب قرار أوبك زيادة الانتاج من الشهر المقبل.

وفى التعاملات الآسيوية نزل النفط بعد أن أخذ المستثمرون فى الاعتبار زيادة الإنتاج الطفيفة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا فى المئة ليصل إلى 1728.27 نقطة.

سى آى كابيتال وماى بنك كيم إنج يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تداول

أعلنت سى آى كابيتال، المجموعة المتخصصة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، عن توقيع اتفاقية خدمات تداول مع ماى بنك كيم إنج، أحد بنوك الاستثمار العاملة فى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تتيح تلك الاتفاقية لعملاء ماى بنك من المؤسسات العالمية إمكانية التداول على عدد كبير من الأسهم فى الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال سى آى كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من خلال هذه الاتفاقية، تقدم سى آى كابيتال لعملاء ماى بنك مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التى تشمل تنفيذ الصفقات المختلفة والبحوث والتعرف على عدد كبير من الشركات فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك فى ظل وجود قدرة متميزة على إدارة وتنفيذ العمليات الكبيرة والمعقدة.

المركزى للإحصاء: 348 مصريا اكتسبوا صفة المهاجر للخارج عام 2017

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر تراجع ليصل إلى 348 مهاجراً (أصلى ومرافق ) عام 2017 مقابل 367 مهاجراً (أصلى ومرافق) عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 5.2%.

وأوضح الجهاز - فى (نشرته السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2017) الصادرة اليوم أن إيطاليا تمثل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والذين بلغ عددهم 154 مهاجرا بنسبة 44.3%، لافتا إلى أن عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بلغت 311 مهاجراً أصلى بنسبة 89.4% و37 مرافقا بنسبة 10.6% من الإجمالي.

وأضاف أن عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور بلغ 312 مهاجراً بنسبة 89.7% والإناث 36 مهاجرة بنسبة 10.3% من الإجمالي، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج بلغ 166 مهاجراً بنسبة 49.7% من إجمـالى عـدد المهاجرين الأصليين والمرافقين فى سن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 334 مهاجراً.

ولفت الجهاز إلى أن عدد المهاجرين فى الفئة العمرية (40- 44 عاما) يأتى فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقــة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج حيث بلغ عددهم 77 مهاجراً بنسبـة 22.1% يليهـا الفئة العمرية (35– 39 عاما) بعدد 74 مهاجراً بنسبة 21.3% من الإجمالي.

بنك القاهرة ومحافظة المنيا يوقعان بروتوكول تعاون لتسويق أصول المحافظة

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا فى مجال استثمار وتسويق الأصول المملوكة للمحافظة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة منها مدعومة بالكفاءات الفنية التى يمتلكها البنك وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج وإدارة الأصول بمختلف أنواعها.

قام بالتوقيع كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة واللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا.

وقال طارق فايد - وفقا لبيان البنك اليوم:"إن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة حيث تستهدف فتح آفاق ومجالات تعاون جديدة مع محافظة المنيا، حيث إنه جار حاليا بحث آليات عمل مشتركة بين البنك والمحافظة؛ لتقديم خدمات مصرفية متنوعة لسكان المحافظة"، مؤكدا حرص البنك على التواجد بصورة مكثفة داخل محافظات الصعيد وفى مقدمتها محافظة المنيا؛ لتقديم خدماته المصرفية لجمهور العملاء والمساهمة فى تمويل المشروعات لسكان المحافظة بما يتوافق مع رؤية البنك وتوجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

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مليار و 250 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك الدخيلة بمايو 2018

بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الوارد النهائى بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2018 حوالى 6381 شهادة جمركية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وأقمشة وأخشاب ومجمدات وأمتعة شخصية كما بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الدروباك 1071 شهادة جمركية والترانزيت 261 شهادة جمركية.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية بحسب بيان اليوم، خلال نفس الشهر من جمارك الدخيلة 947 شهادة صادر نهائى وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 181 مليون و445 ألف و603 جنيه بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 976 مليون و293 ألفا و 774 جنيه كما بلغت الرسوم المحصلة كأمانات 41 مليون 383 ألفا 786 جنيه.

كما تم تحصيل مبلغ 3 مليون و780 ألفا 278جنيه كرسوم صادر وتحصيل غرامات بالمركز المطور عن الرسائل الواردة بمبلغ 395 ألفا 950 جنيه وبلغ عدد الشهادات المحصل عنها زيادات أوزان بمعرفة إدارة المنافذ الجمركية 1025شهادة بمبلغ 2 مليون و551الفا و778 جنيه كما بلغت حصيلة بيع البضائع خلال جلسة المزاد العلنى التى أقيمت خلال شهر مايو 2 مليون و457 ألفا و780 جنيه.

سحر نصر تشارك فى المنتدى الاقتصادى بباريس للترويج للاستثمار

تشارك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى أعمال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس بمشاركة نحو 200 قيادة من أصحاب القرار من الوزراء ورجال الأعمال.

من المنتظر أن تشهد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى وصلت باريس اليوم، حلقات نقاشية حول الفرص الاستثمارية بمصر، كما تلتقى عددا من رجال الأعمال على هامش المنتدى.

جدير بالذكر، أن المنتدى ضمن إطار فعاليات "الموسم المصري" الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، ويتضمن المنتدي إقامة معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين" وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس، كما يهدف المنتدي إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي، حيث من المقرر أن يتضمن 4 موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.

أداء متباين بمؤشرات بورصة فى ختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية ، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين الأفراد.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه لينهى التعاملات عنده مستوى 915 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 28. 1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية /إيجى إكس 30/ بنسبة 38. 0 % لينهى التعاملات عند مستوى 51. 16457 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر/ إيجى إكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 08. 0 % مسجلا مستوى 45. 2066 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجى إكس 70/ بنحو 31. 0 % ليبلغ مستوى 810 نقاط.

وفى ختام التعاملات .. تراجعت أسعار أسهم 96 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 41 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

وزيرة التخطيط تتجه إلى فرنسا للمشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادى

اتجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس.

تأتى تلك الزيارة فى إطار الحرص على أهمية التواجد على الساحة الدولية للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر فضلا عن الحرص على تبادل الآراء والخبرات، حيث تشارك وزيرة التخطيط المصرية فى المائدة المستديرة الأولى والتى تأتى بعنوان "الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر: التحديات والفرص"، والمعنية بالوضع الاقتصادى الكلى فى مصر.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 200 قيادة من أصحاب القرار من الوزراء ورجال الأعمال.

"السياحة": افتتاح 2227 غرفة فندقية ووحدة سياحية بتكلفة 890 مليون جنيه

كشف سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المنفتحة بالمناطق السياحية خلال العام المالى 2017 / 2018، بلغت 1811 وحدة سياحية و416 غرفة فندقية.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى مؤشرات الحد الأدنى لتقديرات التكاليف الاستثمارية لإجمالى الطاقات الفندقية والسياحية خلال العام المالى قدرت 890.8 مليون جنيه.

وأضاف "سعد"، أن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المنفتحة بالمناطق السياحية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بلغت 253 غرفة و258 وحدة سياحية، بتكلفة تقديرية 204.4 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الطاقات خلال الربع الثانى 16 غرفة فندقية و 1106 وحدات سياحية بإجمالى تكلفة قدرت 448.8 مليون جنيه.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى أن إجمالى عدد الغرف الفندقية والوحدات السياحية التى تم افتتاحها خلال الربع الثالت من العام المالى الحالى 2017/ 2018، بلغت 147 غرفة، و447 وحدة سياحية بإجمالى تكلفة 237.6 مليون جنيه.