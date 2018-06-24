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7 يوليو.. الحكم على اللبنانية منى مذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى

الأحد، 24 يونيو 2018 02:27 م
7 يوليو.. الحكم على اللبنانية منى مذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى منى مذبوح
كتب ـ كريم صبحى
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 قررت محكمة جنح  مصر الجديدة، تأجيل حجز  محاكمة  اللبنانية منى مذبوح لجلسة 7 يوليو للنطق بالحكم ، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كان النائب العام قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون

وباشرت  نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.


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