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‎حبس عاطل فقأ عين عامل بفرد خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحلوان

الأحد، 24 يونيو 2018 02:40 م
‎حبس عاطل فقأ عين عامل بفرد خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحلوان مشاجرة-أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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 أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بفقء عين عامل خلال مشاجرة بدائرة القسم، وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة ألف جنيه، وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.
 
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد اندلاع مشاجرة وإصابة أحد أطرافها بفقء فى عينه، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول "ا.ع" 22 سنة عامل وشقيقه "م" 32 سنة عامل، ونجله "ى" 15 سنة طالب، وطرف ثاني "ع.ر" 30 سنة عاطل، بسبب خلافات الجيرة.
 
وأضافت التحريات أن الطرف الثانى أخرج فرد خرطوش كان بحوزته وصوبه نحو الثانى من الطرف الأول، فتدخل شقيقه فأصيب بطلق خرطوش فى عينه تسبب فى فقئها.
 
 وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفى المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أرت قرارها السابق.
 

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