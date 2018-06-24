وصول رئيس البرلمان ووزير العدل لحضور مؤتمر التحكيم بالمنازعات الاقتصادية - صور

وصل منذ قليل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ،للمشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، بأحد فنادق القاهرة،لتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
يذكر أن سامح عاشور أكد خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تدشين الاتحاد يوم 23 مايو الماضى، أن الهدف من إنشائه خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربى.
ويتضمن الاتحاد محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.
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