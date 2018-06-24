وصول رئيس البرلمان ووزير العدل لحضور مؤتمر التحكيم بالمنازعات الاقتصادية - صور

كتب محمد السيد - تصوير أحمد معروف

وصل منذ قليل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ،للمشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، بأحد فنادق القاهرة،لتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

كان المؤتمر قد شهد منذ قليل، وصول الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس النواب السابق ورجل الأعمال محمد أبو العينين ، للمشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى يشارك فيه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،وقزار الربيعى المدير التنفيذى لفرع جمهورية العراق فى مصر ،المستشار مصطفى محمد مساعد وزير العدل،والمستشار احمد سعد الأمين العام لمجلس النواب.

يذكر أن سامح عاشور أكد خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تدشين الاتحاد يوم 23 مايو الماضى، أن الهدف من إنشائه خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربى.

ويتضمن الاتحاد محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.































































































































