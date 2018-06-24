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وصول أوراق أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع إلى لجان الخليفة والسيدة زينب

الأحد، 24 يونيو 2018 08:29 ص
وصول أوراق أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع إلى لجان الخليفة والسيدة زينب امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
كتب ماجد تمراز
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وصلت منذ قليل، أوراق الأسئلة الخاصة بمادة علم النفس والاجتماع، إلى لجان الثانوية العامة بمدارس الحلمية الثانوية التجريبية المشتركة، والخديوية الثانوية العسكرية بنين، والحلمية الثانوية بنات، والمحمدية التجريبية المشتركة، والبهية الرهانية الإعدادية بنات، وسط تأمين كبير من رجال الشرطة بأقسام شرطة الخليفة والدرب الأحمر والسيدة زينب.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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