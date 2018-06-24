وزير الزراعة ونائبته ووفد خبراء "البحوث "يتفقدون مشروع الـ20 ألف فدان بالمنيا

كتب عز النوبى

بدأ اليوم الأحد، الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جولة لتفقد مشروع غرب غرب المنيا لزراعة 20 ألف فدان ، الذى يعد نموذجا للاستثمار الزراعى فى أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، وذلك فى أول زيارة لوزير الزراعة الجديد للمشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة بالمنيا .

ورافق وزير الزراعة ، فى الجولة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيوانى والداجنى والأسماك، وخبراء مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمود مدنى، رئيس المركز ووكيل المركز، وأساتذة معهد بحوث المحاصيل برئاسة الدكتور علاء خليل مدير المعهد ، وخبراء من معهد القطن برئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشؤون الإرشاد ومدير معهد القطن، والدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة السابق لشؤون الأراض ى، والدكتور مصطفى الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضى ، والدكتور عصام واصف مدير معهد الهندسة الزراعية ، والدكتور عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بالإضافة إلى عدد من خبراء من مركز البحوث الزراعية.

ويعد المشروع نموذجا حكوميا ارشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الانتاج النباتى والحيوانى والداجنى، ويقع المشروع بمنطقة غرب غرب المنيا على طريق بنى مزار - الواحات، ويبعد حوالى 55 كم عن مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

فيما كشف أخر تقرير لوزارة الزراعة، أن المشروع يضم 16 صوبة زراعية فردية، ومزدوجة منزرعة بمحاصيل: الخيار والطماطم والفلفل، كذلك هناك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول صويا، دوار شمس، وعنب ، واوضح أن أساليب الرى تتنوع منها الحديثة بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش، حيث تم مد المشروع بحوالى 80 جهاز رى محوري "بيفوت" حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.

كما يضم المشروع محطة للإنتاج الحيوانى على مساحة 55 ألف متر مربع، تسع حوالى 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثياً "مصرى وخليط إيطالى"، فضلا عن محلب آلى، ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف، ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، ومبنى ادارى، ويضم المشروع منطقة لوجيستية للمشروع، تم فيها انشاء مبنى للسكن الإدارى ، ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، فضلا عن معمل مجهز بأحدث الأجهزة لتحليل التربة والمياه والنبات.

كذلك تم تجهيز وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية للمشروع، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية فى الانارة بالكامل، بالاضافة الى إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لاستخدامها فى أغراض الشرب قدرتها حوالى 5 م3/ساعة.